Overijssel: opening Lelystad Airport onacceptabel

Vier Overijsselse gemeenten en de provincie vinden de opening van vakantievliegveld Lelystad Airport onacceptabel. Tenzij er alsnog een oplossing wordt gevonden voor de laagvliegroute, waar inwoners van Overijssel het meeste last van gaan krijgen. Dat hebben zij de nieuwe minister van Infrastructuur Mark Harbers in een brief laten weten. Overijssel is heel boos dat Harbers voorganger de Tweede Kamer onlangs in een brief heeft laten weten „dat er geen oplossing is gevonden voor de laagvliegroute”.