De aandelenbeurs in Hongkong ging donderdag stevig vooruit. Beleggers reageerden positief op de verlaging van enkele belangrijke leentarieven in China, waarmee het land onder meer de geplaagde vastgoedsector lijkt te willen ondersteunen en het economische herstel aan wil jagen. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen terrein.