De Vaccinatie Twijfeltelefoon voor vragen over coronavaccins is vanaf komende vrijdag ook beschikbaar in het Arabisch, zo laat de initiatiefnemer van het project, het Erasmus MC weten. Op vrijdagochtenden van 08.30 tot 13.00 uur staan drie studenten geneeskunde mensen te woord die in het Arabisch vragen willen stellen over de coronavaccins.