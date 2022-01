De Israëlische autoriteiten hebben een Palestijnse familie in Oost-Jeruzalem uit hun huis gezet. De zaak zorgt voor ophef bij Palestijnen en leidde vooraf tot internationale oproepen aan Israël de huisuitzetting niet door te zetten. Het huis, dat meteen is gesloopt, stond in buurt Sheikh Jarrah. Huisuitzettingen die daar vorig jaar gepland stonden, zorgden toen voor een dagenlang gewapend conflict tussen Israël en Hamas.