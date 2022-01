D66 is door het onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, waaruit blijkt dat 2G door de omikronvariant nauwelijks helpt, nog niet op andere gedachten gebracht over de coronapas. Dat zegt de nieuwe fractievoorzitter Jan Paternotte. D66 is een van de meest uitgesproken voorstanders van 2G-beleid, waarbij alleen mensen toegang krijgen die recent zijn geprikt tegen of genezen van het coronavirus.