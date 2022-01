De SP hoopt dat er de komende tijd veel vaker een „politieke strijd over politieke ideeën” gevoerd zal worden. Volgens partijleider Lilian Marijnissen gaat het te vaak over de uitvoering van beleid waar het politieke midden het wel over eens is, maar wordt niet ter discussie gesteld of de ideeën zelf de bron zijn van maatschappelijke problemen.