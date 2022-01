Het lichaam van het vermiste Belgische jongetje Dean is gevonden op een locatie in Zeeland. Dat laat de politie via Twitter weten. Eerder werd maandag een 34-jarige Belg aangehouden, die het jongetje had meegenomen uit de Belgische plaats Sint Niklaas. De man werd gearresteerd in het dorp Meerkerk in de provincie Utrecht.