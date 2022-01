De PvdA, GroenLinks en JA21 willen dat het kabinet afziet van de voorgenomen bezuiniging van 500 miljoen euro op de jeugdzorg. De partijen dienen daartoe dinsdag een voorstel in tijdens het debat over de regeringsverklaring. Het kabinet is waarschijnlijk afhankelijk van een van deze drie partijen voor een meerderheid in de Eerste Kamer.