In het Limburgse Roermond is het - nu de winkels heropend zijn - gezellig druk. Ook de horeca ging zaterdag openen. Getuige de drukte op de terrasjes heeft het publiek daar behoefte aan. Ook het personeel heeft uitgekeken naar het moment waarop het weer aan de slag kon. „Fantastisch dat ik hier weer kan werken! Ik heb dit heel erg gemist!”, zegt medewerker Sebi van Brownies & Downies aan het Munsterplein in Roermond.