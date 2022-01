Noorderlingen en steunbetuigers trekken zaterdagavond met fakkels door de stad Groningen om aandacht te vragen voor het gaswinningsbeleid van de overheid. De manifestatie is georganiseerd naar aanleiding van het besluit de gaswinning in Groningen te verdubbelen en de slechte organisatie rondom de subsidie voor huiseigenaren om hun woningen op te knappen of te verduurzamen.