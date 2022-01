Belangenclub blij met extra geld voor subsidie, toch fakkelactie

Het Groninger Gasberaad is „heel blij” met het besluit van het kabinet om 250 miljoen euro extra uit te trekken voor een subsidieregeling waarbij Groningers 10.000 euro kunnen krijgen voor verbetering van hun woning. Voorzitter Jan Wigboldus vindt het wel „treurig dat we daar eerst zo boos om moeten worden”. De „fakkelactie” van de belangenclub samen met de Groninger Bodem Beweging (GBB) zaterdagavond in het centrum van Groningen gaat wel door. „We zijn het gewoon zat hier in deze provincie.”