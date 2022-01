De export van Nederlandse bloemen en planten bereikte in 2021 een nieuw recordniveau, geholpen door prijsstijgingen. In het afgelopen jaar werd voor 7,3 miljard euro aan sierteeltproducten verscheept, meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) op basis van de exportstatistieken van Floridata.