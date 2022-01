Yeşilgöz gaat belang naleving benadrukken na kritiek op uitspraak

Justitieminister Dilan Yeşilgöz gaat donderdagavond tijdens het Veiligheidsberaad „het belang van de naleving, controle en handhaving” van de coronaregels benadrukken, nadat ze kritiek had gekregen op eerdere uitspraken. Woensdag zei ze dat naleving „meer is wat u en ik ervan maken dan dat de politie er rond moet gaan lopen”. Ook was het naleven van de regels volgens de bewindsvrouw „aan de mensen zelf”. Meerdere winkeliers dreigden de afgelopen dagen hun deuren te openen, ondanks de geldende lockdown.