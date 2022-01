Tata Steel is vergunning oven kwijt door onduidelijkheid risico’s

Omwonenden van Tata Steel hebben een rechtszaak gewonnen tegen een vergunning voor een nieuwe installatie van het bedrijf. De rechtbank in Haarlem stelt vast dat de nieuw te plaatsen oven leidt tot een hogere productie en meer uitstoot van lood en nikkel. De rechters zijn het met de dorpsraad van Wijk aan Zee eens dat de provincie Noord-Holland had moeten onderzoeken welke gevolgen die extra uitstoot zal hebben voor de omgeving. Omdat dat niet is gebeurd, heeft de rechtbank de vergunning voor de oven vernietigd.