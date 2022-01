De ontucht van de 32-jarige verdachte die vastzit voor de dood van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk vond volgens het Openbaar Ministerie plaats in het jaar voor haar dood. De verdachte uit Leiden en het slachtoffer kenden elkaar ongeveer een jaar. Het OM zegt uit te zoeken of er mogelijk sprake was van een relatie tussen de twee.