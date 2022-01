Milieudefensie roept dertig grote bedrijven als FrieslandCampina, ABN AMRO, KLM en Tata Steel op om binnen drie maanden een plan maken waarmee ze hun CO2-uitstoot verminderen en het klimaatprobleem aanpakken. „Nu de rechter Shell dwingt eigen verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen van de klimaatcrisis, is duidelijk dat ook andere grote vervuilers in Nederland moeten vergroenen”, stelt Donald Pols, directeur Milieudefensie.