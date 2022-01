Provinciale Staten (PS) van Groningen willen dat het kabinet het besluit om meer gas omhoog te pompen uit het Groningenveld terugdraait. Als het Rijk daar niet toe bereid is, moet de opbrengst van de extra gaswinning terugvloeien naar de Groningers in het aardbevingsgebied. Een motie die Gedeputeerde Staten oproept daarop aan te dringen in Den Haag, kon woensdag op brede steun rekenen.