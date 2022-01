Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk, tegen een 27-jarige man die op de voorlaatste dag van 2021 bij rellen in het Friese Anjum een bierfles in het gezicht van een agent gooide. Woensdag was er een snelrechtzitting over de zaak bij de rechtbank in Leeuwarden.