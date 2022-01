Commissie: asielbeleid Nederland en andere EU-landen rammelt

Nederland en andere Europese lidstaten moeten meer doen om de rechten van mensen te beschermen die naar de Europese Unie reizen. Dat schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een kritische brief. „Om beleid op rechtmatige wijze uit te voeren moet de grondhouding van lidstaten veranderen van ‘waar komen we mee weg’ naar ‘wat moeten we doen?’”, aldus de onafhankelijke commissie die het parlement en de regering adviseert over dit soort thema’s.