Kuipers nog niet optimistisch over milder verloop omikron

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers is er nog niet gerust op dat de druk op de zorg snel zal afnemen, als blijkt dat de omikronvariant van het coronavirus mensen minder ernstig ziek maakt dan de vorige virusvarianten. Op mogelijke versoepelingen van de huidige lockdown wil Kuipers niet vooruit lopen, zei hij dinsdag na afloop van een kabinetsoverleg over de coronasituatie, maar het verloop van de pandemie in landen om ons heen stemt hem nog niet hoopvol.