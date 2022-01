FT: EU blokkeert fusie scheepsbouwers Daewoo en Hyundai

De Europese mededingingsautoriteit is van plan om de fusie tussen de twee grootste scheepsbouwers ter wereld in Zuid-Korea te blokkeren. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. De fusie tussen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering en Hyundai Heavy Industries wordt volgens Brussel als concurrentieverstorend gezien en dient te worden stopgezet. Het definitieve besluit zal waarschijnlijk deze week bekend worden gemaakt.