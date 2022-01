Drie auto-inbrekers zijn maandagavond tijdens een achtervolging door de politie in het Brabantse Veghel gewond geraakt nadat de bestuurder van de vluchtwagen de controle over het voertuig verloor. Ze zijn volgens de politie met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De politiewagen kon de gecrashte wagen ontwijken, schampte een boom en kwam in een tuin terecht. De agenten zijn ongedeerd gebleven.