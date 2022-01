Kuipers: expertise als arts helpt bij drukken zorgkosten

Ernst Kuipers denkt dat zijn lange ervaring als arts hem helpt om beter in te schatten hoe de groei van de zorgvraag afgeremd kan worden. Volgens de nieuwe minister van Volksgezondheid is al „heel lang” duidelijk dat er iets moet gebeuren omdat de kosten en de benodigde menskracht anders niet meer op te brengen zijn. Volgens hem kan „iedere willekeurige dokter” in zijn eigen vakgebied zaken noemen die medisch niet zo veel nut hebben.