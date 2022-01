Hoewel ik het onderwijs een warm hart toedraag, staat iets uit het schoolwereldje me soms een beetje tegen. En dat is het taalgebruik in studiegidsen en op websites van scholen. Het gaat alom over passie en potentie. Professie en persoonlijke ontwikkeling. Maatwerk en motivatie. Vaardigheden en vorming. Enthousiasme en energie. Betrokkenheid en bevlogenheid.