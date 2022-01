De provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten in die regio vinden dat de opbrengst van verhoogde gaswinning in het Groningenveld ten goede moet komen aan het getroffen gebied. Dat schrijft gedeputeerde Tjeerd van Dekken namens hen in een brief aan demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken). Blok liet donderdag weten dat er om verschillende redenen toch weer meer gas uit Groningen moet worden opgepompt.