Het Nationaal Park Nieuw Land in de Flevopolder telt minstens 3205 verschillende soorten dieren en planten. Dat is bijzonder in een gebied dat nog maar vijftig jaar oud is en waarvan de bodem voornamelijk bestaat uit zeeklei, een grondsoort waarop minder variatie in soorten mogelijk is. De soorten zijn in 2021 geteld door 2800 waarnemers, aldus boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer.