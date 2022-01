Specialisten politie ontmantelen drugslab in Drenthe

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie ontmantelt donderdag een professioneel drugslab, dat woensdag is aangetroffen in het Drentse Stieltjeskanaal, een gehucht bij Coevorden. In het lab, waar vermoedelijk een tussenproduct voor de vervaardiging van amfetamine werd gemaakt, liggen veel zeer gevaarlijke stoffen en materialen opgeslagen, aldus de politie. Daarom zijn specialisten in het omgaan met gevaarlijke stoffen ingeschakeld. Vijf mannen zijn woensdag opgepakt.