De bekende activist en zelfbenoemd klokkenluider Huig Plug is donderdagochtend aangehouden op het Plein, naast het Binnenhof in Den Haag. In een video op zijn Twitteraccount, kort daarvoor geplaatst, vertelt hij de kijkers nog ditmaal niet aangehouden te willen worden en op afstand te blijven van politici, maar slechts aanwezig te zijn om „te registreren wat jullie niet zien”.