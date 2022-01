De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft het afgelopen jaar 3550 mensen veilig aan wal gebracht. Dat is ruimschoots minder dan een jaar eerder toen 4155 mensen gered werden, blijkt uit cijfers van de KNRM. Redenen van de daling zijn het slechte zomerweer in 2021 en het feit dat in 2020 relatief veel Nederlanders vanwege corona in eigen land vakantie vierden.