De politie heeft tot dusver 250 tips binnengekregen over een onopgeloste zedenzaak uit 2010 die onder meer in stripverhaal is verspreid om een verdachte op het spoor te komen. Het gaat om twee verkrachtingen en een poging daartoe in kelderboxen in Schiedam en Vlaardingen, zo werd dinsdagavond bekendgemaakt in Opsporing Verzocht.