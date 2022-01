In navolging van de gemeente Hilversum controleert ook de gemeente Barendrecht bij in ieder geval twee zwemscholen niet langer of ze een QR-code vragen aan ouders die hun kinderen ophalen van zwemles. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl. BOA’s van de gemeente hebben de twee zwemscholen op de hoogte gebracht van het besluit.