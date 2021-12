Investeerder 3G Capital neem Luxaflex-maker Hunter Douglas over

Het Rotterdamse bedrijf Hunter Douglas, dat vooral bekend is van de raamdecoratie van Luxaflex wordt overgenomen door investeerder 3G Capital. Het in New York gevestigde bedrijf koopt een meerderheidsbelang van de controlerende familie Sonneberg dat via houdstermaatschappij HoldCo bijna 94 procent van de aandelen in bezit heeft. Aan Hunter Douglas hangt een prijskaartje van 7,1 miljard dollar, omgerekend bijna 6,3 miljard euro.