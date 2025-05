VS en China praten in Zuid-Korea verder over handelsakkoord

Volgens een Zuid-Koreaanse overheidsfunctionaris zijn de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer en zijn Chinese collega Li Chenggang op het Zuid-Koreaanse eiland Jeju voor gesprekken. Er zijn nog geen verdere details verstrekt over de onderhandelingen en de Amerikaanse ambassade in Seoul heeft de ontmoeting nog niet bevestigd.

China en de VS hebben hun tarieven voor de komende negentig dagen flink verlaagd om de handelsspanningen te verminderen. China hanteert nu een tarief op goederen uit de VS van 10 procent en de Amerikanen heffen 30 procent op Chinese goederen. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, gaf daarbij begin deze week aan dat bij het verdere overleg gesproken moet worden over een meer gedetailleerde handelsovereenkomst tussen de twee landen.

De wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de VS en China zorgt voor enige opluchting voor bedrijven, waarvan vele hard zijn geraakt door de stijgende kosten door de hoge wederzijdse invoerrechten. De handel tussen de twee landen dreigde daardoor volledig stil te vallen. De opschorting is tijdelijk en bedrijven zullen waarschijnlijk nu snel zoveel mogelijk goederen uit China naar de VS willen halen, voor het geval de importheffingen over drie maanden opnieuw worden verhoogd als een definitief handelsakkoord uitblijft.