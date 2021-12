Jaarwisseling valt gunstig voor oliebollenbakkers

Bakkers kunnen dit jaar waarschijnlijk meer oliebollen verkopen dan vorig jaar. De jaarwisseling valt dit keer erg gunstig, laat de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) weten. Ook is het voor veel bakkerijen en oliebollenkramen niet ongunstig dat er weer een coronalockdown is. In deze sombere tijd zouden veel mensen bereid zijn net wat meer geld uit te trekken voor lekker eten. Maar het beeld is niet overal hetzelfde, blijkt uit een belronde. Oliebollenverkopers in grote winkelcentra hebben het juist moeilijk nu naastgelegen niet-essentiële winkels gesloten zijn.