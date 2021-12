De afgelopen dagen zijn ruim 20.000 Nederlanders per trein naar België gegaan, schat de Belgische federale politie. Dinsdag gingen ruim 6400 mensen naar de zuiderburen. Woensdag waren dat er zo’n 7600 en donderdag schat de politie dat de teller op ongeveer 6500 komt. Nederlanders gaan vanwege de lockdown in eigen land een dagje uit in België.