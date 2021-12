Het is donderdag opnieuw druk op de snelwegen richting Antwerpen. Net zoals eerder deze week gaan veel Nederlanders vanwege de lockdown in eigen land een dagje winkelen in België. Volgens de ANWB is het donderdag wel rustiger dan voorgaande dagen. Ook in de treinen is het weer druk, maar de NS ziet het aantal reizigers wel afnemen.