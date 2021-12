LTO: vogelgriep blijft, vaccin kan uitkomst bieden

De vogelgriep is wijdverspreid en niet meer zo seizoensgebonden zoals eerder wel het geval leek. Daarom zou moeten worden nagedacht over andere oplossingen dan het almaar ruimen van pluimvee op het moment dat het virus ergens in een stal opduikt. Dat zegt Kees de Jong, voorzitter van de vakgroep pluimvee van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland in een reactie op Duits onderzoek naar de vogelgriep. Volgens hem zou een vaccin soelaas kunnen bieden.