De belangrijkste oorzaak van de woningcrisis in Nederland is de geringe doorstroming van ouderen van grote naar kleinere woningen, zoals appartementen. Als dat soepel zou verlopen, zou de woningmarkt er een stuk beter voor staan, zegt een meerderheid van de gemeenten (55 procent) in antwoord op vragen van de NOS en de regionale omroepen.