De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een duidelijk verlies de handel uitgegaan. Daarbij zakte de graadmeter weer onder de 800 punten. Vooral techbedrijven drukten op de leidende graadmeter op Beursplein 5. Chiptoeleverancier Besi was met een verlies van 2,2 procent de sterkste daler. Sectorgenoten ASMI en ASML deden het met verliezen van 1,6 procent ook niet heel best. Betalingsbedrijf Adyen verloor 2 procent.