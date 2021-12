Werknemers van bedrijven in de metaal- en technieksector gaan volgend jaar verder met hun stakingenreeks. Voor de feestdagen vonden er al zo’n twintig grote regionale stakingen plaats verspreid over het land. Vakbond FNV wil in 2022 nog meer van dit soort acties opzetten, net zo lang totdat de werkgevers akkoord gaan met de eisen voor een betere cao.