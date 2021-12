Landsadvocaat: harde lockdown is meest effectieve maatregel

De huidige harde lockdown is een gerechtvaardigde maatregel, gebaseerd op een dringend advies van het Outbreak Management Team (OMT). In de huidige situatie rond het coronavirus is nog zóveel onzeker dat afschalen van de maatregel op dit moment niet aan de orde kan zijn. Daarbij blijft de druk op de zorg onverminderd hoog. „Er zijn simpelweg geen andere maatregelen die even effectief zijn. Ingrijpen was noodzakelijk en is proportioneel.”