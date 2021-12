Nederland heeft nog eens 573 mensen uit Afghanistan weten weg te krijgen. Deze mensen waren onder de streng islamitische Taliban, die in augustus de macht grepen, hun leven niet zeker. Uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de meeste evacués (352) via de zogeheten Doha-route naar ons land kwamen. Via het Pakistaanse Islamabad waren dat er nog eens 221.