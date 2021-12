Opladers Flying Tiger teruggeroepen om kans op elektrische schok

Het bedrijf Flying Tiger Copenhagen haalt opladers met twee USB-poorten terug uit de handel omdat er kans is dat de gebruiker een elektrische schok krijgt. Het plastic kan in zeldzame gevallen zacht worden en de interne bedrading blootleggen, waarschuwen het bedrijf en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vrijdag. „Klanten moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit product”, zegt de Deense budget-winkelketen Tiger, die buiten Denemarken bekender is onder de naam Flying Tiger.