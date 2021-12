Hornbach Nederland houdt omzet op peil, ondanks kluspiek in 2020

Tuin- en doe-het-zelfketen Hornbach Nederland heeft de omzet in het derde kwartaal van zijn boekjaar jaar nagenoeg gelijk weten te houden in vergelijking met die van een jaar eerder. Volgens Hornbach Nederland-directeur Evert de Goede is dat „best bijzonder” omdat coronajaar 2020 nog te boek ging als een „ongekend klusjaar”. Daarbij kampte de winkels van Hornbach in de drie maanden tot en met november ook al met krappere openingstijden. Op dit moment zijn de winkels helemaal dicht, wat negatief zal doorwerken in de resultaten in het slotkwartaal van het boekjaar.