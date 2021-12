De rechtbank Amsterdam heeft woensdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp het liquidatieproces Marengo voor het jaar 2021 afgesloten. Vanaf 1 maart volgend jaar pakt de rechtbank de draad weer op. Het Openbaar Ministerie hoopt in juni 2022 zijn visie op de zaak te kunnen presenteren, uitmondend in strafeisen.