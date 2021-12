Wakker Dier: er kan veel leed in de garnalencocktail zitten

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier roept op om eerst grondig na te denken voordat je een populair kerstgerecht, de garnalencocktail, gaat klaarmaken. Het is volgens de club misschien wel beter om ervan af te zien. „Elk jaar wordt bij honderdduizenden kweekgarnalen een oog afgeknipt of uitgeknepen zodat ze eerder eitjes leggen”, zegt de organisatie. Het Nederlands Visbureau bestrijdt de methode niet, maar benadrukt wel dat de ene garnaal bij lange na de andere niet is.