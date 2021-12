Een huwelijkscatechese in Malawi. Je zou denken: heeft dat arme Malawi niet iets anders nodig? De kerken daar weten zeker van niet. Het gezin is immers ook in Malawi hoeksteen van de samenleving. Maar wat als het huwelijk niet meer is dan een tochtige en lekkende bouwval, in plaats van een stormvast bastion? Dan is er werk aan de winkel.