De Jonge kijkt of wachttijd na booster geschrapt kan worden

Het kabinet laat onderzoeken of de vijftien minuten wachttijd na een boosterprik geschrapt kan worden. Maar „ik aarzel er sterk bij”, zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge tijdens een coronadebat. Op priklocaties worden mensen een kwartier in de gaten gehouden om in te kunnen grijpen als ze verkeerd reageren op hun prik. Aukje de Vries van de VVD vroeg of het schrappen van de wachttijd zou helpen om sneller te kunnen boosteren.