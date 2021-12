Voor het eerst sinds hij in Nederland is, behandelt de rechtbank maandag de zaak van Saïd R., hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Hij zal daar zelf echter niet bij aanwezig zijn, werd vorige week duidelijk. R. is begin vorig jaar in Colombia gearresteerd, nadat hij jarenlang uit handen van de politie wist te blijven. Twee weken geleden is hij aan Nederland uitgeleverd.