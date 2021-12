De invoering van een nieuwe harde lockdown is een „drastische maatregel, maar het had veel erger gekund”. Dat zegt voorzitter Frank Oostdam van reisbranchevereniging ANVR in een reactie op de coronapersconferentie. Hij vreesde voor de invoering van een negatief reisadvies of vliegverboden. „Reizen kan gelukkig nog wel”, aldus Oostdam.